В Раменском врачи вернули зрение столетней участнице Великой Отечественной войны

12 ноября 2025, 13:51

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ветеран Великой Отечественной войны, отметившая в этом году свой столетний юбилей, обратилась за помощью к офтальмологам Раменской больницы. Уже более 20 лет женщина не видела левым глазом. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Диагностика показала, что причиной потери зрения стала катаракта. Врачи провели операцию по замене хрусталика.





«Решено было использовать метод факоэмульсификации. Это современный и малотравматичный способ удаления катаракты. Вместо повреждённого хрусталика пациентке установили мягкий искусственный имплант. В результате нам удалось вернуть максимально возможные в данном случае 30% зрения», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Раменской больницы Павел Швец.