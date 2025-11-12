Появились подробности о столичном соццентре, где лишили рук пациентку
Директора столичного центра «Обручевский» могли уволить после трагического инцидента с пациенткой. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По его данным, Александра Б. освободили от должности сегодня, 12 ноября. Ранее источник сообщал, что сотрудники учреждения связали руки 20-летней девушки колготками, чтобы она не смогла себе навредить, но забыли про нее и оставили в таком состоянии на длительное время. Это привело к развитию гангрены, из-за которой врачам пришлось ампутировать ей кисти обеих рук.
Отмечается, что социальный дом «Обручевский» занимается реабилитацией инвалидов I и II групп с психическими расстройствами. Пострадавшая там оказалась с эпилепсией и аутоагрессией.
