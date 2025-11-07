Россиян предупредили, чем опасна мода на психологию

07 ноября 2025, 16:14

Психолог Лосева: излишний психологизм людей приводит к проблеме одиночества

Фото: iStock/PIKSEL

Популярная психология и соцсети переполнены советами о личных границах. Но зачастую эти понятия искажаются и используются не для выстраивания здоровых отношений, а для оправдания собственной неуступчивости.





Практикующий психолог Елена Лосева в беседе с «Радио 1» обратила внимание на проблему неправильной трактовки психологических знаний, которые становятся модными трендами.





«Граница — это очень гибкая штука. Во взаимоотношениях с людьми это постоянно меняется в зависимости от ситуаций и эмоций. Каждый раз даже с одним и тем же человеком границы выстраиваются по-разному», — сказала она.

«Люди не идут искать проблему в себе, а думают, что они исключительные, и весь мир их не понимает. Это приводит к разобщенности и неумению строить контакт с другими», — объяснила психолог.