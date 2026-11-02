Россиян предупредили, чем опасны кабаны в брачный период

02 ноября 2026, 19:10

Охотник Латыш: кабан первый на человека не нападет

Фото: iStock/JMrocek

В Москве и Подмосковье начался гон кабанов — самый опасный период для людей. За три года численность животных в регионе выросла с 500 до 650 особей, и они всё чаще выходят к дачам, мусорным площадкам и дорогам.





Специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» рассказал, как не стать жертвой зверя и почему нельзя увозить сбитое животное в багажнике.





«Численность растёт — это замечательно, хорошо. Мы долго к этому шли и стремились, так что здесь не надо переживать. Животных привлекают пищевые отходы: для любого зверя удобнее прийти поесть на помойке, чем где-то ходить и ковыряться, искать замороженного червяка или какую-то улитку», — сказал он.

«Чем опасен кабан: 100 кг на скорости 40 км/ч — это снаряд. На такой скорости врезается в вас — естественно, ноги будут переломаны. Самка без клыков тоже опасна, потому что будет топтать и прыгать всей массой», — отметил Латыш.

«Ему это совершенно не нужно, поэтому он будет стараться убежать Отпугивать запахами кабана бесполезно, потому что он все чувствует, а еще слышит отменно: на расстоянии 300 метров уже знает, о чем вы говорите. Только не понимает на русском», — иронично поделился собеседник.