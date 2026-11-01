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Охотник выстрелил в лису, но ранил друга в Новосибирской области

Фото: iStock/IndiaUniform

В Новосибирской области охотник выстрелил в товарища, целясь в лису. Об этом сообщает РЕН ТВ.



В Чановском районе, недалеко от села Осинцево, произошел несчастный случай. 38-летний охотник заметил лису, выбежавшую из леса, и выстрелил в нее три раза.

Одна из пуль случайно попала в его 66-летнего товарища. Пострадавшего срочно госпитализировали с травмами обеих ног.

Медики делают все возможное для его выздоровления. В настоящее время проводится расследование инцидента, чтобы установить все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что стая бродячих собак чуть не растерзала мать с восьмилетней дочерью. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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