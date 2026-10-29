Жителям Подмосковья объяснили, почему в регионе стало больше кабанов
Жителям и гостям Подмосковья начало казаться, что кабаны стали чаще попадаться на глаза. Но это происходит не из-за роста популяции, а из-за сезонных фаз, объяснили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Территория региона ‒ не только городская среда, но и естественный дом для многих видов копытных. Один из ярких представителей подмосковной фауны ‒ кабан. Это важный элемент природной среды и охотничий ресурс.
«Если вам кажется, что кабанов стало больше, дело не в росте популяции, а в сезонных фазах. Период гона, перемещения по кормовым стациям и активность кровососущих насекомых заставляют животных чаще выходить на открытые участки. Специалисты следят за популяцией. Они проводят учёт численности дважды в год. Данные государственного мониторинга показывают, что популяция стабильна и поддерживается на оптимальном уровне», ‒ отметили в пресс-службе.Регулирование происходит в рамках любительской и спортивной охоты в установленные сроки ‒ с 1 июня по конец февраля – с соблюдением всех правил. Сведения о добыче анализируют каждую неделю.
Как отметили в Комлесхозе, дикие животные ведут себя неагрессивно, если их не беспокоить.
«Чтобы избежать трагических последствий, не тревожьте животных криками или навязчивым фотографированием. Не пытайтесь прогнать их с территории, где они находятся. Не подкармливайте кабанов, так как это приводит к их приручению и концентрации у населённых пунктов», ‒ посоветовали в ведомстве.Там добавили, что бесконтрольное кормление к тому же вредит здоровью кабанов, так как привычная для человека пища им не подходит.