Жителям Подмосковья объяснили, почему в регионе стало больше кабанов

29 октября 2026, 20:21

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Жителям и гостям Подмосковья начало казаться, что кабаны стали чаще попадаться на глаза. Но это происходит не из-за роста популяции, а из-за сезонных фаз, объяснили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





Территория региона ‒ не только городская среда, но и естественный дом для многих видов копытных. Один из ярких представителей подмосковной фауны ‒ кабан. Это важный элемент природной среды и охотничий ресурс.

«Если вам кажется, что кабанов стало больше, дело не в росте популяции, а в сезонных фазах. Период гона, перемещения по кормовым стациям и активность кровососущих насекомых заставляют животных чаще выходить на открытые участки. Специалисты следят за популяцией. Они проводят учёт численности дважды в год. Данные государственного мониторинга показывают, что популяция стабильна и поддерживается на оптимальном уровне», ‒ отметили в пресс-службе.

«Чтобы избежать трагических последствий, не тревожьте животных криками или навязчивым фотографированием. Не пытайтесь прогнать их с территории, где они находятся. Не подкармливайте кабанов, так как это приводит к их приручению и концентрации у населённых пунктов», ‒ посоветовали в ведомстве.