Биолог рассказал о правилах поведения при случайной встрече с кабаном

02 ноября 2026, 11:12

Биолог Глазков: нельзя подкармливать вышедших к людям кабанов

Фото: iStock/Davide Zanin

С наступлением холодов кабаны могут чаще появляться возле жилых домов и дачных участков в Москве и Подмосковье в поисках дополнительного пропитания. Привлекать диких животных способны упавшие с деревьев яблоки и желуди, однако попытки подкормить их могут быть опасны для людей. О том, почему кабаны приближаются к населенным пунктам и как вести себя при неожиданной встрече с ними, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков в беседе с Москвой 24.





Ранее в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых дикие свиньи выходят к жилым постройкам и прогуливаются возле дачных участков. Как пояснил специалист, в настоящее время основной причиной появления животных рядом с человеком становится доступность пищи. С понижением температуры им требуются дополнительные источники питания, поэтому кабаны активно посещают места, где можно найти опавшие яблоки. Кроме того, их привлекают участки с дубами, поскольку желуди служат для них подходящим кормом.



При этом биолог категорически не рекомендует подкармливать лесных обитателей. Регулярное получение пищи от человека постепенно меняет поведение животных: они перестают воспринимать людей как потенциальную угрозу, привыкают к их присутствию и могут становиться менее осторожными. В результате кабаны способны подходить слишком близко и даже проявлять агрессию.



В обычных условиях эти животные стараются избегать контактов с людьми и предпочитают держаться на расстоянии от населенных пунктов. Однако в конце ноября и декабре ситуация меняется из-за брачного периода. Во время гона кабаны становятся менее внимательными к окружающей обстановке, поэтому вероятность столкнуться с ними в лесу или неподалеку от жилья возрастает, отметил Глазков.



Особую опасность представляют встречи с самцами, которые выясняют отношения между собой. Если человек окажется рядом с дерущимися секачами или приблизится к животному сразу после схватки с соперником, последствия могут быть непредсказуемыми. Пережитый стресс способен спровоцировать агрессивную реакцию даже у кабана, который обычно избегает людей.





«Поэтому, застав разборки кабанов, не надо пытаться заснять это на память. Следует сразу уйти как можно дальше. При этом гулять в лесу нужно достаточно шумно: иногда покрикивать или, например, включать музыку, чтобы животные слышали человека и сами обходили его стороной», — посоветовал эксперт.