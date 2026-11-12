Россиян предупредили, как ИИ может лишить способности думать самостоятельно

12 ноября 2026, 13:14

Эксперт по ИИ Доржиев: нейросеть может лишить способности думать самостоятельно

Фото: Istock/Joshua wanchai

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию затронул тему использования технологий искусственного интеллекта в ходе обучения в российских школах и университетах. Он отметил, что следует корректировать образовательные стандарты.





Эксперт по искусственному интеллекту и цифровой трансформации Саян Доржиев в беседе с «Радио 1» заявил, что главное — сделать акцент на сохранении самостоятельности мышления и творческих способностей, а не на запрете технологий. Такой подход позволяет обсуждать не «плохой ИИ», а условия, при которых он помогает учиться, а не заменяет учёбу.





«Может ли ИИ лишить новое поколение способности думать самостоятельно? Сам по себе — нет. Но постоянное использование нейросетей без необходимости прилагать собственные усилия действительно создаёт риск «когнитивной капитуляции»: человек перестаёт самостоятельно формулировать проблему, проверять факты и выносить суждение, потому что готовый ответ приходит раньше, чем его собственный. Способность думать атрофируется не потому, что ИИ умнее, а потому что человек перестаёт её тренировать», — сказал он.

«Если ребёнок привыкает получать выводы без анализа источников и проверки доказательств, то он просто забывает, как это происходит. Навык поиска и критической оценки информации формируется только через практику. Если ИИ делает всю аналитическую работу за ученика, эта практика исчезает. Отсюда — конкретные требования к ИИ в школе. Он должен быть жёстко запрограммирован исключительно на учебные задачи: предоставить информацию, развить навыки и умения, научить доброму», — поделился Доржиев.

«Он должен быть обучен на отечественном материале и не имитировать живого собеседника: школьнику важно строить здоровые отношения с ровесниками и учителями, а не привыкать к общению исключительно с нейросетью. Технология не отнимет у детей способность думать — но общество может просто сдаться, капитулировать, если не задаст жёсткие рамки для школьного ИИ», — резюмировал собеседник.