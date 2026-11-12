Россиян предупредили, как ИИ может лишить способности думать самостоятельно
Эксперт по ИИ Доржиев: нейросеть может лишить способности думать самостоятельно
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию затронул тему использования технологий искусственного интеллекта в ходе обучения в российских школах и университетах. Он отметил, что следует корректировать образовательные стандарты.
Эксперт по искусственному интеллекту и цифровой трансформации Саян Доржиев в беседе с «Радио 1» заявил, что главное — сделать акцент на сохранении самостоятельности мышления и творческих способностей, а не на запрете технологий. Такой подход позволяет обсуждать не «плохой ИИ», а условия, при которых он помогает учиться, а не заменяет учёбу.
«Может ли ИИ лишить новое поколение способности думать самостоятельно? Сам по себе — нет. Но постоянное использование нейросетей без необходимости прилагать собственные усилия действительно создаёт риск «когнитивной капитуляции»: человек перестаёт самостоятельно формулировать проблему, проверять факты и выносить суждение, потому что готовый ответ приходит раньше, чем его собственный. Способность думать атрофируется не потому, что ИИ умнее, а потому что человек перестаёт её тренировать», — сказал он.
По словам эксперта, ИИ влияет на систему обучения с нескольких сторон: во-первых, адаптивные материалы, быстрая обратная связь и доступность объяснений, но во-вторых, — в обучении критически важно то самое «усилие», когда ученик сам докапывается до ответа, ошибается и переформулирует. Если нейросеть всегда выдаёт готовое, этот механизм развития мышления не срабатывает. Именно поэтому интеграция ИИ должна быть такой, чтобы он не подменял образовательный процесс.
«Если ребёнок привыкает получать выводы без анализа источников и проверки доказательств, то он просто забывает, как это происходит. Навык поиска и критической оценки информации формируется только через практику. Если ИИ делает всю аналитическую работу за ученика, эта практика исчезает. Отсюда — конкретные требования к ИИ в школе. Он должен быть жёстко запрограммирован исключительно на учебные задачи: предоставить информацию, развить навыки и умения, научить доброму», — поделился Доржиев.
Кроме того, он должен быть вычищен от враждебного идеологического, сектантского, суицидального и любого другого пагубного содержания, то есть должен быть безопасным с точки зрения обмена персональными и чувствительными данными.
«Он должен быть обучен на отечественном материале и не имитировать живого собеседника: школьнику важно строить здоровые отношения с ровесниками и учителями, а не привыкать к общению исключительно с нейросетью. Технология не отнимет у детей способность думать — но общество может просто сдаться, капитулировать, если не задаст жёсткие рамки для школьного ИИ», — резюмировал собеседник.