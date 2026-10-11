Искусственный интеллект помог водителю избавиться от штрафа
Житель Великобритании Рафал Горал смог отменить штрафа за стоянку, используя ChatGPT для переписки с парковочной компанией. Об этом сообщает издание The Independent.
Британец рассказал, что три года оспаривал штраф, который ему назначили из-за опоздания с оплатой парковки. По его словам, при каждом новом письме он спрашивал у нейросети, что делать, и она подсказывала, что говорить и куда обращаться.
В этом октябре мужчине поступила досудебная претензия. К тому моменту компания снизила сумму со 100 до 60 фунтов (с 11,2 до 6,7 тысяч рублей). Горал продолжал отказываться от оплаты, а позже начисление отозвали.
Мужчина пояснил, что причина, по которой он пытался избавиться от штрафа, заключалась в не отсутствии требуемой суммы, а в принципе. Он считал, что не должен отвечать за нарушение, которого не совершал.
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