Искусственный интеллект помог водителю избавиться от штрафа

11 октября 2026, 17:14

Подсказки ChatGPT помогли британцу отменить штраф на парковку

Фото: iStock/franz12

Житель Великобритании Рафал Горал смог отменить штрафа за стоянку, используя ChatGPT для переписки с парковочной компанией. Об этом сообщает издание The Independent.