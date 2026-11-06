«Искусственного интеллекта не существует»: IT-эксперт о развитии новых технологий

06 ноября 2026, 14:52

IT-эксперт Корнейчук заявил, что ИИ не существует

Фото: iStock/tadamichi

Мораторий на открытие центров обработки данных в США после победы Демократической партии на промежуточных выборах не остановит развитие искусственного интеллекта, поскольку современные технологии ещё не достигли уровня, на котором можно было бы говорить об общем искусственном интеллекте (AGI). Об этом IT-эксперт Илья Корнейчук сообщил в интервью 360.ru.





По словам Корнейчука, использующиеся сейчас технологии являются рассуждающими генеративными нейросетевыми моделями, а не AGI, способным понимать, обучаться и решать.





«Никакого искусственного интеллекта не существует. И на данный момент нет никаких признаков того, что он появится в ближайшее время», — отметил он.

«То есть это очень продвинутые T9. Это всё суперинтересно. Но такого, чтобы это внезапно стало искусственным интеллектом, настоящим AGI, мы даже близко не находимся там», — заявил Корнейчук.