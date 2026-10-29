Россияне стали чаще пользоваться искусственным интеллектом в медицинских целях
Россияне стали чаще пользоваться искусственным интеллектом в медицинских целях. Некоторые даже показывают на приеме выводы, которые нейросеть сделала по описанию их симптомов. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей сообщила врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава МО Анна Говтва.
С одной стороны, как отмечает врач, использование искусственного интеллекта помогает пациентам лучше систематизировать свои жалобы и повышает уровень их медицинской грамотности. Однако, с другой стороны, это также может привести к риску неправильного самолечения, увеличению уровня тревожности из-за избыточной диагностики и другим потенциальным проблемам.
Говтва особо подчеркнула, что применение ИИ в медицинской практике не должно заменять личные консультации с врачом. Любые заключения, сделанные с помощью нейросети, необходимо обязательно обсуждать с лечащим специалистом, который может всесторонне оценить состояние пациента, учитывая его анамнез, результаты проведенных обследований и динамику изменений.
Ответственность за окончательные рекомендации несет именно врач, добавила терапевт. Искусственный интеллект в лучшем случае может служить справочником, но ни в коем случае не может заменить профессиональную медицинскую помощь, заключила она.
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