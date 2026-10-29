29 октября 2026, 11:10

Терапевт Говтва: Пациенты приносят на прием скриншоты диагнозов от ИИ

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Россияне стали чаще пользоваться искусственным интеллектом в медицинских целях. Некоторые даже показывают на приеме выводы, которые нейросеть сделала по описанию их симптомов. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей сообщила врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава МО Анна Говтва.