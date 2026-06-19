Россиян предупредили о штрафах за выброс строительного мусора

19 июня 2026, 16:44

Экоэксперт Гулимова: строительные отходы нельзя выбрасывать в контейнеры у дома

Фото: iStock/PeopleImages

Летний сезон — традиционное время ремонтов. Однако, хватаясь за молоток и гипсокартон, жители рискуют не только испортить интерьер, но и серьезно потерять в кошельке. Почему выброшенный кусок кирпича может обойтись дороже нового дивана, и где та грань, которая превращает «мелкий ремонт» в нарушение закона?





Эксперт по экологии и переработке вторсырья Валерия Гулимова в беседе с «Радио 1» отметила, что законодательство в этом вопросе строго разделяет бытовые и строительные отходы. Однако главная сложность в том, что четкой границы не существует.





«Очень трудно сказать бесспорно, что такое строительный мусор. Потому что до последнего времени понятие "строительные отходы" в законодательстве отсутствовало», — пояснила она.

«Специальные крупные контейнеры, специальные возможности техники — это должно быть организовано, и тогда мы с вами обычную площадку коммунальных отходов не завалим результатом ремонта. Дорогая логистика вынуждает устанавливать такие контейнеры не в каждом дворе, а там, где это экономически целесообразно», — объяснила Гулимова.