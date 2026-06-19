Россиян предупредили о штрафах за выброс строительного мусора
Экоэксперт Гулимова: строительные отходы нельзя выбрасывать в контейнеры у дома
Летний сезон — традиционное время ремонтов. Однако, хватаясь за молоток и гипсокартон, жители рискуют не только испортить интерьер, но и серьезно потерять в кошельке. Почему выброшенный кусок кирпича может обойтись дороже нового дивана, и где та грань, которая превращает «мелкий ремонт» в нарушение закона?
Эксперт по экологии и переработке вторсырья Валерия Гулимова в беседе с «Радио 1» отметила, что законодательство в этом вопросе строго разделяет бытовые и строительные отходы. Однако главная сложность в том, что четкой границы не существует.
«Очень трудно сказать бесспорно, что такое строительный мусор. Потому что до последнего времени понятие "строительные отходы" в законодательстве отсутствовало», — пояснила она.
По ее словам, обычные контейнеры у дома — только для бытового мусора. Крупногабаритную мебель (диваны, холодильники) принимают в специальные зеленые бункеры. А за кирпич, бетон или гипсокартон, оказавшиеся не в том месте, придется отвечать: штраф для физических лиц достигает 70 000 рублей, а для организаций — 200 000 рублей.
«Специальные крупные контейнеры, специальные возможности техники — это должно быть организовано, и тогда мы с вами обычную площадку коммунальных отходов не завалим результатом ремонта. Дорогая логистика вынуждает устанавливать такие контейнеры не в каждом дворе, а там, где это экономически целесообразно», — объяснила Гулимова.
Она добавила, что в случае ремонта можно не рисковать и вызвать специализированную службу — своего рода «экотакси», которое приедет и вывезет отходы легально.