В Одинцовском округе предотвратили сброс 30 кубометров строительного мусора

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Одинцовском городском округе удалось предотвратить сброс строительного мусора объёмом около 30 кубометров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Рейд по пресечению несанкционированной перевозки отходов строительства, сноса и грунтов провели в Звенигороде. Всего проверили 16 единиц техники. Как выяснилось, у трёх водителей не было необходимых для перевозки документов. В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении.

«Каждый год с началом весенне-летнего сезона усиливается контроль за «серыми» возчиками. Это период активных строительных работ. Проводимые рейды и автоматический контроль с помощью искусственного интеллекта позволяют оперативно выявлять нарушения. Задача – исключить незаконные перевозки и сбросы в неположенных местах. Каждый водитель должен иметь при себе разрешительный документ и лицензию на транспортировку», – напомнил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.