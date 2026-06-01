В Одинцовском округе предотвратили сброс 30 кубометров строительного мусора
В Одинцовском городском округе удалось предотвратить сброс строительного мусора объёмом около 30 кубометров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Рейд по пресечению несанкционированной перевозки отходов строительства, сноса и грунтов провели в Звенигороде. Всего проверили 16 единиц техники. Как выяснилось, у трёх водителей не было необходимых для перевозки документов. В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении.
«Каждый год с началом весенне-летнего сезона усиливается контроль за «серыми» возчиками. Это период активных строительных работ. Проводимые рейды и автоматический контроль с помощью искусственного интеллекта позволяют оперативно выявлять нарушения. Задача – исключить незаконные перевозки и сбросы в неположенных местах. Каждый водитель должен иметь при себе разрешительный документ и лицензию на транспортировку», – напомнил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.Избежать штрафа можно, оформив разрешение на легальную транспортировку отходов строительства на региональном портале госуслуг.