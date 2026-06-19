Достижения.рф

В Солнечногорске завершают строительство нового корпуса гимназии №6

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство корпуса гимназии №6 на Банковской улице в Солнечногорске близится к завершению. Готовность объекта составляет уже 95%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Общая площадь трёхэтажного корпуса составляет 5 900 квадратных метров. Здание рассчитано на 300 учеников.

«Сейчас на объекте завершают монтаж инженерных коммуникаций, проводят пусконаладочные работы и собирают мебель», — говорится в сообщении.
В здании расположены учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, помещения для групп продлённого дня и столовая с пищеблоком. На прилегающей территории установлены детские и спортивные площадки и обустроено место для общешкольных мероприятий.

Корпус откроется 1 сентября.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0