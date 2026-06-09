Штрафы за сброс мусора у баков в Подмосковье с начала июня превысили 1 млн руб.
Свыше миллиона рублей штрафов выписали в Московской области с начала июня автомобилистам, которые оставляют мусор рядом с баками на контейнерной площадке. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Вычислять нарушителей помогают видеокамеры системы «Безопасный регион». Они круглосуточно мониторят обстановку и фиксируют факты несанкционированного размещения отходов.
«С начала текущего месяца удалось выявить 285 эпизодов сброса мусора, причём в 14 случаях это были крупногабаритные и строительные отходы. Нарушителям выписали 63 штрафа на общую сумму 1,3 млн рублей», — говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что для физических лиц штраф составляет до 70 тысяч рублей, для должностных — до 100 тысяч рублей, а для юридических — до 200 тысяч рублей.