Штрафы за сброс мусора у баков в Подмосковье с начала июня превысили 1 млн руб.

09 июня 2026, 09:29

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше миллиона рублей штрафов выписали в Московской области с начала июня автомобилистам, которые оставляют мусор рядом с баками на контейнерной площадке. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Вычислять нарушителей помогают видеокамеры системы «Безопасный регион». Они круглосуточно мониторят обстановку и фиксируют факты несанкционированного размещения отходов.





«С начала текущего месяца удалось выявить 285 эпизодов сброса мусора, причём в 14 случаях это были крупногабаритные и строительные отходы. Нарушителям выписали 63 штрафа на общую сумму 1,3 млн рублей», — говорится в сообщении.