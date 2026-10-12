Россиян предупредили о том, что может скрываться под маской осенней хандры

12 октября 2026, 15:56

Врач Чиркова: под маской осенней хандры могут быть заболевания щитовидной железы

Фото: iStock/DragonImages

Осень — время, когда природа замедляется, а вместе с ней словно замедляется и сам человек. Упадок настроения, апатия, нежелание что-либо делать — все это знакомо почти каждому и обычно объясняется просто: меньше солнца, больше холода, короче дни. Однако за этим привычным объяснением порой теряется вопрос о том, всегда ли подобное состояние действительно безобидно и стоит ли пускать его на самотек.





Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» предупредила, что под маской обычной осенней хандры могут скрываться анемия, заболевания щитовидной железы, хронические болезни сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также клиническая депрессия.





«Клиническая депрессия — это действительно серьёзный диагноз, поставить его может только специалист. Если вас не радует то, что радовало раньше, не можете заставить себя выполнять привычные дела, — это повод обратиться к врачу», — подчеркнула она.

«Не спрашивайте про симптомы у Google — вам наговорят, и вы себе обязательно поставите какой-нибудь диагноз. Как в книге "Трое в лодке, не считая собаки": если начинать читать медицинские справочники, то все болезни вы у себя найдёте, кроме родильной горячки», — напомнила врач.

