Врач назвал идеальную температуру в спальне для крепкого сна

12 октября 2026, 08:11

Врач Ферреро: Для крепкого сна в спальне нужно сделать температуру 19-21 градус

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Невролог Пабло Ферреро заявил, что для крепкого сна в спальне необходимо установить определенную температуру. Об этом пишет издание La Nacion.