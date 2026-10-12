Врач назвал идеальную температуру в спальне для крепкого сна
Невролог Пабло Ферреро заявил, что для крепкого сна в спальне необходимо установить определенную температуру. Об этом пишет издание La Nacion.
По его словам, для оптимального сна ночной показатель комнатного термометра должен находиться в пределах 19-21 градуса. Он отметил, что температура тела играет важную роль. В связи с этим врач рекомендует спать в минимальном количестве одежды, если нет медицинских противопоказаний.
Кроме того, специалист советует выбирать простыни из хлопка или бамбука, так как они способствуют эффективному отводу тепла от тела. Для крепкого сна Ферреро также назвал важными условиями отключение гаджетов вечером, приобретение удобного матраса, который обеспечивает естественный изгиб позвоночника, и анатомических подушек.
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