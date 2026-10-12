Врач назвал симптомы, при которых мерзнущие ноги требуют обследования

12 октября 2026, 08:18

Врач Крупенин: постоянный холод в ногах может указывать на болезнь

Фото: iStock/Rabizo

Постоянное ощущение холода в стопах способно сигнализировать о нарушениях в работе сосудов, нервной системы, щитовидной железы или других проблемах со здоровьем. Об этом рассказал врач-терапевт, эксперт телеканала «Доктор» Святослав Крупенин.