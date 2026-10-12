Врач назвал симптомы, при которых мерзнущие ноги требуют обследования
Постоянное ощущение холода в стопах способно сигнализировать о нарушениях в работе сосудов, нервной системы, щитовидной железы или других проблемах со здоровьем. Об этом рассказал врач-терапевт, эксперт телеканала «Доктор» Святослав Крупенин.
В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что в прохладную погоду организм сокращает кровоснабжение кожи и конечностей, сохраняя тепло для внутренних органов. Из-за сужения мелких сосудов кисти и стопы остывают быстрее, особенно при низкой физической активности.
Одежда поможет согреться лишь при нормальном кровотоке. Тесные носки и узкая обувь сдавливают стопу и ухудшают ситуацию. Врач советует выбирать свободную обувь по размеру, а для носков — шерсть или термоматериалы без тугих резинок.
Важно следить, чтобы ноги не оставались влажными. Пот быстро охлаждает кожу, а мокрая ткань почти не удерживает тепло. Полезно периодически ходить, разминать стопы и не сидеть неподвижно долгое время.
Обычной реакцией Крупенин назвал случаи, когда ноги мерзнут на улице, однако после прогулки или возвращения в теплое помещение согреваются за 10–30 минут. Поводом обратиться к врачу служит зябкость в тепле, онемение, покалывание, отечность, боль при ходьбе, изменение оттенка кожи или плохо заживающие повреждения.
Такие признаки иногда сопровождают анемию, гипотиреоз, сахарный диабет, сосудистые патологии и поражения нервов. Слабость и набор веса вместе с мерзнущими стопами требуют проверки щитовидной железы. Бледность, одышка и быстрая утомляемость могут указывать на дефицит железа.
Для согревания врач рекомендовал теплые ванночки, избегая слишком горячей воды. Использовать алкоголь для этой цели не стоит: расширение сосудов создает краткое чувство тепла, однако организм быстрее теряет его. Начать обследование можно с визита к терапевту, после чего специалист при необходимости направит к эндокринологу, неврологу или сосудистому хирургу.
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