Россиянам дали совет, как избежать неврологических заболеваний после долгого времяпровождения за компьютером

24 сентября 2026, 18:53

Невролог Богданов: во избежаниe проблем за ПК нужно следить за предплечьем

Фото: IStock/DragonImages

Длительное переразгибание лучезапястного сустава при работе за компьютером приводит к компрессии срединного нерва, который отвечает за чувствительность большого, указательного и половины безымянного пальцев. Возникающие при этом онемение, покалывание и боль в запястье, отдающие в пальцы, — это не просто усталость, а синдром карпального канала, одно из самых распространённых профессиональных заболеваний офисных сотрудников.





Доктор медицинских наук, врач-невролог, заведующий кафедрой неврологии Института усовершенствования врачей Федерального государственного бюджетного учреждения Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ринат Богданов в беседе с «Радио 1» рассказал, что в качестве профилактики болезней срединного нерва и синдрома «текстовой шеи» необходимо исключить или минимизировать угол между кистью и предплечьем.





«Для чего можно воспользоваться, например, эргономичной клавиатурой или подставкой под запястья. Также немаловажным является правильная осанка, чтобы было ровное положение кисти относительно предплечья», — сказал он.