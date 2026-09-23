Врач рассказал о возможной связи антибиотиков с пищевой аллергией у детей

23 сентября 2026, 23:04

Врач Болибок: антибиотики могут вызывать пищевую аллергию у детей

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Раннее применение антибиотиков может быть связано с повышенной вероятностью развития пищевой аллергии у детей. Об этом в беседе с RT заявил врач-аллерголог Владимир Болибок.





По словам специалиста, статистические данные указывают на более частое выявление пищевой аллергии у детей, которым назначали антибактериальные препараты в первые два года жизни.





«Статистика действительно показывает: дети, получавшие антибактериальную терапию на первом-втором году жизни, сталкиваются с диагнозом «пищевая аллергия» заметно чаще», — поделился он.

«В 2025 году команда исследователей из Ратгерского университета опубликовала результаты анализа медицинских карт более чем 1 млн британских детей. Учёные выяснили, что любое применение антибиотиков в возрасте до двух лет увеличивает риск развития пищевой аллергии примерно на треть», — рассказал он.

«Антибиотики не назначают просто так — их выписывают для борьбы с бактериальными инфекциями. Здесь на сцену выходит важное эпидемиологическое понятие — конфаундинг по показанию», — заметил он.

«Например, врождённые особенности иммунной системы или иммунная дисрегуляция. Такая предрасположенность делает ребёнка более уязвимым к тяжёлым инфекциям, что требует назначения антибиотиков и одновременно повышает склонность к неадекватным иммунопатологическим реакциям, то есть к аллергии», — подчеркнул он.

«Первые два года жизни — это критическое окно возможностей, когда микробиом только формируется и обучает иммунную систему. Полезные бактерии перерабатывают пищевые волокна, производя короткоцепочечные жирные кислоты», — разъяснил он.

«С возрастом, когда микробиом стабилизируется (обычно после двух-трёх лет), его устойчивость к внешним воздействиям возрастает. Именно поэтому ассоциация «антибиотик — аллергия» наиболее выражена у грудных детей и заметно снижается у старших возрастных групп», — подытожил он.