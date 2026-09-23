Врач рассказал о возможной связи антибиотиков с пищевой аллергией у детей
Врач Болибок: антибиотики могут вызывать пищевую аллергию у детей
Раннее применение антибиотиков может быть связано с повышенной вероятностью развития пищевой аллергии у детей. Об этом в беседе с RT заявил врач-аллерголог Владимир Болибок.
По словам специалиста, статистические данные указывают на более частое выявление пищевой аллергии у детей, которым назначали антибактериальные препараты в первые два года жизни.
«Статистика действительно показывает: дети, получавшие антибактериальную терапию на первом-втором году жизни, сталкиваются с диагнозом «пищевая аллергия» заметно чаще», — поделился он.
Болибок отметил, что подобная взаимосвязь была выявлена и в крупных международных исследованиях. В частности, он рассказал об анализе медицинских данных более миллиона британских детей, проведённом исследователями из Ратгерского университета.
«В 2025 году команда исследователей из Ратгерского университета опубликовала результаты анализа медицинских карт более чем 1 млн британских детей. Учёные выяснили, что любое применение антибиотиков в возрасте до двух лет увеличивает риск развития пищевой аллергии примерно на треть», — рассказал он.
Вместе с тем специалист призвал не рассматривать такую статистическую связь как доказательство прямого причинного воздействия антибиотиков. По его словам, при подобных исследованиях необходимо учитывать так называемый конфаундинг по показанию.
«Антибиотики не назначают просто так — их выписывают для борьбы с бактериальными инфекциями. Здесь на сцену выходит важное эпидемиологическое понятие — конфаундинг по показанию», — заметил он.
Как объяснил врач, на вероятность и назначения антибиотиков, и последующего развития аллергии может влиять третий фактор — например, особенности работы иммунной системы.
«Например, врождённые особенности иммунной системы или иммунная дисрегуляция. Такая предрасположенность делает ребёнка более уязвимым к тяжёлым инфекциям, что требует назначения антибиотиков и одновременно повышает склонность к неадекватным иммунопатологическим реакциям, то есть к аллергии», — подчеркнул он.
Отдельное значение, по мнению Болибока, может иметь воздействие антибактериальных препаратов на кишечный микробиом, особенно в первые годы жизни ребёнка.
«Первые два года жизни — это критическое окно возможностей, когда микробиом только формируется и обучает иммунную систему. Полезные бактерии перерабатывают пищевые волокна, производя короткоцепочечные жирные кислоты», — разъяснил он.
Как отметил аллерголог, образующиеся при этом вещества участвуют в формировании регуляторных Т-клеток, которые помогают иммунной системе корректно реагировать на безвредные пищевые белки.
При этом антибиотики широкого спектра способны воздействовать не только на болезнетворные микроорганизмы, но и на полезные бактерии кишечника.
По словам врача, по мере взросления ребёнка микробиом становится более устойчивым к внешним воздействиям, что может объяснять возрастные различия в наблюдаемой связи между антибактериальной терапией и аллергией.
«С возрастом, когда микробиом стабилизируется (обычно после двух-трёх лет), его устойчивость к внешним воздействиям возрастает. Именно поэтому ассоциация «антибиотик — аллергия» наиболее выражена у грудных детей и заметно снижается у старших возрастных групп», — подытожил он.