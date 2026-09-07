Россиянам назвали альтернативу дорогой бутилированной воде

07 сентября 2026, 16:06

Эксперт по воде Гончар: вместо бутилированной воды можно поставить фильтр

Фото: istock/yanik88

Москвичи платят за бутилированную воду, хотя ту же самую по составу можно получить из-под крана после простой фильтрации. Спасет ли домашний фильтр от инфекций?





Кандидат технических наук Юрий Гончар в беседе с «Радио 1» заявил, что даже дешёвый кувшинный фильтр делает воду идентичной той, что продаётся в дорогих бутылках.





«Сейчас новый техрегламент допускает в качестве исходной сырьевой воды для бутилирования водопроводную воду. То есть после доочистки даже кувшинным бытовым фильтром мы получаем воду абсолютно идентичную той, которую мы покупаем в бутылке за большие деньги», — сказал он.

«Если есть возможность использовать фильтры хотя бы кувшинного типа, то, конечно, это будет неплохо, в первую очередь для детей, потому что после хлорирования возникают, пусть небольшие, но всё же содержания хлорорганических соединений, которые могут оказывать накопительный эффект», — отметил Гончар.