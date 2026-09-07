В Подмосковье завершают подготовку системы водоснабжения к отопительному сезону

07 сентября 2026, 15:48

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подготовка системы водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду стала одной из тем совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с региональным правительством и главами округов.





Работы выходят на финишную прямую. К октябрю завершат профилактические мероприятия, а к декабрю полностью сформируют резерв запчастей на случай нештатных ситуаций.

«Продолжаем подготовку систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему сезону. Водоснабжение и водоотведение имеет определяющее значение. До 30 сентября программу подготовки к зиме нужно полностью выполнить. И, конечно, склады должны быть целиком укомплектованы всеми необходимыми запасными частями», ‒ сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Пополнение парка современной спецтехники позволило аварийным службам оперативно выезжать на объекты и быстро устранять локальные сбои на сетях. Что касается резерва запчастей и материалов, то формирование неснижаемого запаса находится на особом контроле. До 30 сентября склады ресурсоснабжающих предприятий должны быть заполнены минимум на 60%, а к концу октября ‒ на все 100%», ‒ подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.