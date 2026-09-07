В Подмосковье завершают подготовку системы водоснабжения к отопительному сезону
Подготовка системы водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду стала одной из тем совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с региональным правительством и главами округов.
Работы выходят на финишную прямую. К октябрю завершат профилактические мероприятия, а к декабрю полностью сформируют резерв запчастей на случай нештатных ситуаций.
«Продолжаем подготовку систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему сезону. Водоснабжение и водоотведение имеет определяющее значение. До 30 сентября программу подготовки к зиме нужно полностью выполнить. И, конечно, склады должны быть целиком укомплектованы всеми необходимыми запасными частями», ‒ сказал Воробьёв.
В регионе осуществлена большая часть плановых промывок. Это свыше 1300 участков сетей, то есть 83% от общего объема, а также около 1000 резервуаров чистой воды ‒ 91%. Специалисты проверили работоспособность более 300 дизель‑генераторных установок.
Сейчас в центре внимания ‒ готовность автопарка. Всего в муниципалитетах порядка 2500 единиц спецтехники. Это аварийные автомобили, ассенизаторские и каналопромывочные машины, илососы, экскаваторы, бульдозеры, тракторы, краны, манипуляторы и грузовой транспорт. В прошлом году в Подмосковье закупили 350 единиц техники, план на этот ‒ ещё 123.
Продолжается формирование резерва запчастей и инструментов, которые позволят оперативно устранять коммунальные аварии. Эту работу завершат до конца ноября.
«Пополнение парка современной спецтехники позволило аварийным службам оперативно выезжать на объекты и быстро устранять локальные сбои на сетях. Что касается резерва запчастей и материалов, то формирование неснижаемого запаса находится на особом контроле. До 30 сентября склады ресурсоснабжающих предприятий должны быть заполнены минимум на 60%, а к концу октября ‒ на все 100%», ‒ подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Выявлять в Подмосковье коммунальные сбои помогает искусственный интеллект. Региональная система «ЖКХ-Сканер» постоянно мониторит сообщения жителей в соцсетях, отслеживает проблемные адреса, выявляет аварийные ситуации и помогает коммунальщикам оперативно реагировать на них.