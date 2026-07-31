Россиянам назвали алкогольные напитки, которые опаснее всего пить в жару

31 июля 2026, 13:29

Нарколог Рудковский предупредил об опасности пива и коктейлей в летнюю жару

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Врач-нарколог Антон Рудковский предупредил, что слабоалкогольные напитки в жару несут серьёзные риски. Он заявил, что многие ошибочно считают холодное пиво или коктейли безопасным способом освежиться, но алкоголь усиливает потерю жидкости и ускоряет обезвоживание.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт сообщил, что особую опасность представляют сладкие коктейли: сахар и вкусовые добавки маскируют крепость.

«Если напиток сладкий и кажется лёгким, возникает ложное ощущение безопасности. Некоторые люди успевают выпить объём, который никогда бы не употребили в виде крепких напитков», — пояснил Рудковский.