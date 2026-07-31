Россиянам назвали алкогольные напитки, которые опаснее всего пить в жару
Нарколог Рудковский предупредил об опасности пива и коктейлей в летнюю жару
Врач-нарколог Антон Рудковский предупредил, что слабоалкогольные напитки в жару несут серьёзные риски. Он заявил, что многие ошибочно считают холодное пиво или коктейли безопасным способом освежиться, но алкоголь усиливает потерю жидкости и ускоряет обезвоживание.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт сообщил, что особую опасность представляют сладкие коктейли: сахар и вкусовые добавки маскируют крепость.
«Если напиток сладкий и кажется лёгким, возникает ложное ощущение безопасности. Некоторые люди успевают выпить объём, который никогда бы не употребили в виде крепких напитков», — пояснил Рудковский.Врач добавил, что солнце дополнительно притупляет восприятие, и люди списывают ухудшение самочувствия на жару, хотя на самом деле развиваются и перегрев, и интоксикация.
Эксперт посоветовал не использовать алкоголь для утоления жажды, чередовать его с водой, не пить под палящим солнцем и не оставаться долго на жаре после выпитого.Специалист заключил: самый опасный алкоголь летом — тот, который человек перестает считать алкоголем.