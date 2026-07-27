Нарколог назвал очевидные признаки алкоголизма

27 июля 2026, 06:42

Нарколог Исаев: алкоголизм проявляется в ряде внешних признаках

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

На ранних стадиях алкоголизма заметные изменения могут отсутствовать либо быть незначительными. Об этом в интервью изданию «Лента.ру» рассказал нарколог Руслан Исаев.