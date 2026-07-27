Нарколог назвал очевидные признаки алкоголизма
На ранних стадиях алкоголизма заметные изменения могут отсутствовать либо быть незначительными. Об этом в интервью изданию «Лента.ру» рассказал нарколог Руслан Исаев.
Среди начальных проявлений недуга специалист назвал одутловатость лица (особенно по утрам), покраснение кожи, расширенные сосуды, отёчность век и ухудшение состояния кожи. На более поздних этапах появляются дрожание рук, нарушения координации, неустойчивость походки, снижение мышечной массы и быстрая утомляемость — это связано с влиянием алкоголя на нервную систему, сосуды, обмен веществ.
При длительном злоупотреблении заметны признаки поражения печени: желтушность кожи и склер, сосудистые «звёздочки», покраснение ладоней, асцит, истощение. Такие изменения сигнализируют о серьёзном поражении органов и требуют медицинской помощи. При этом ни один внешний признак не является достаточным для постановки диагноза «алкогольная зависимость». Многие из них могут свидетельствовать о других заболеваниях, заключил Исаев.
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