Достижения.рф

Нарколог перечислила явные признаки развития алкоголизма

Нарколог Чернышова: при развитии алкоголизма меняется внешний вид
Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Врач-психиатр Мирослава Чернышова перечислила ключевые признаки, по которым можно распознать формирующуюся алкогольную зависимость. Специалист обратила внимание как на внешние, так и на поведенческие изменения, пишет UfaTime.ru.



По словам нарколога, одним из первых сигналов служит характерная смена внешности. В частности, одутловатость лица, покраснение кожных покровов (особенно в области носа и щек), появление сосудистых звездочек, а также тусклый или желтоватый оттенок кожи и преждевременное старение.

Кроме того, о развитии болезни свидетельствуют физические проявления, включая дрожь в руках, повышенную потливость, нарушения сна, а также снижение памяти и концентрации внимания. Доктор отметила и перемены в поведении: человек начинает активно искать любой повод выпить и утрачивает контроль над количеством выпитого. Еще одним тревожным симптомом Чернышова назвала рост толерантности к алкоголю, когда для достижения привычного опьянения требуется существенно большая доза.

Врач подчеркнула, что по мере прогрессирования недуга больной все чаще выпадает из привычного социального окружения. Формируется устойчивый приоритет алкоголя: финансовые и временные ресурсы направляются преимущественно на выпивку в ущерб семье, детям и другим важным аспектам жизни, резюмировала ​медик.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0