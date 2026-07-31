Нарколог перечислила явные признаки развития алкоголизма

31 июля 2026, 21:24

Нарколог Чернышова: при развитии алкоголизма меняется внешний вид

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Врач-психиатр Мирослава Чернышова перечислила ключевые признаки, по которым можно распознать формирующуюся алкогольную зависимость. Специалист обратила внимание как на внешние, так и на поведенческие изменения, пишет UfaTime.ru.