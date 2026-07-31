Нарколог перечислила явные признаки развития алкоголизма
Врач-психиатр Мирослава Чернышова перечислила ключевые признаки, по которым можно распознать формирующуюся алкогольную зависимость. Специалист обратила внимание как на внешние, так и на поведенческие изменения, пишет UfaTime.ru.
По словам нарколога, одним из первых сигналов служит характерная смена внешности. В частности, одутловатость лица, покраснение кожных покровов (особенно в области носа и щек), появление сосудистых звездочек, а также тусклый или желтоватый оттенок кожи и преждевременное старение.
Кроме того, о развитии болезни свидетельствуют физические проявления, включая дрожь в руках, повышенную потливость, нарушения сна, а также снижение памяти и концентрации внимания. Доктор отметила и перемены в поведении: человек начинает активно искать любой повод выпить и утрачивает контроль над количеством выпитого. Еще одним тревожным симптомом Чернышова назвала рост толерантности к алкоголю, когда для достижения привычного опьянения требуется существенно большая доза.
Врач подчеркнула, что по мере прогрессирования недуга больной все чаще выпадает из привычного социального окружения. Формируется устойчивый приоритет алкоголя: финансовые и временные ресурсы направляются преимущественно на выпивку в ущерб семье, детям и другим важным аспектам жизни, резюмировала медик.
Читайте также: