Россиянам рассказали о пользе инжира

29 августа 2025, 15:58

Диетолог Писарева: инжир положительно влияет на работу сердца

Фото: iStock/alicjane

Инжир содержит большое количество витаминов, минералов и микроэлементов и оказывает благоприятное влияние на работу внутренних органов. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.





Инжир содержит множество полезных компонентов: витамины А, С и группы В, железо, медь, цинк и селен, рассказала эксперт.





«Инжир также содержит большое количество клетчатки, белка и незаменимых аминокислот, от чего зависит работа сердца и пищеварительной системы. Незаменимые аминокислоты также способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний — атеросклероза, инфаркта», — рассказала Писарева «Вечерней Москве».

«Орехи помогают в те моменты, когда хочется сладкого. Они стимулируют выработку определенных ферментов и гормонов, которые доносят до головного мозга сигнал о насыщении, и риск съесть какой-то десерт снижается», — отметила Соломатина.