Россиянам рассказали о пользе инжира
Диетолог Писарева: инжир положительно влияет на работу сердца
Инжир содержит большое количество витаминов, минералов и микроэлементов и оказывает благоприятное влияние на работу внутренних органов. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
Инжир содержит множество полезных компонентов: витамины А, С и группы В, железо, медь, цинк и селен, рассказала эксперт.
«Инжир также содержит большое количество клетчатки, белка и незаменимых аминокислот, от чего зависит работа сердца и пищеварительной системы. Незаменимые аминокислоты также способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний — атеросклероза, инфаркта», — рассказала Писарева «Вечерней Москве».
По её словам, инжир также полезен для людей с проблемами ЖКТ, поскольку фрукт обладает слабительным эффектом и благоприятно действует на работу пищеварительной системы.
При этом врач посоветовала с осторожностью употреблять инжир тем, кто страдает диабетом, при индивидуальной непереносимости, беременности и грудном вскармливании.
Тем временем врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» рассказала, что сладости можно заменить орехами.
«Орехи помогают в те моменты, когда хочется сладкого. Они стимулируют выработку определенных ферментов и гормонов, которые доносят до головного мозга сигнал о насыщении, и риск съесть какой-то десерт снижается», — отметила Соломатина.
Она уточнила, что орехи обладают высокой калорийностью, однако они не повышают уровень глюкозы и не способствуют разрушению сосудов.
В день, по словам Соломатиной, стоит съедать не более одной горсти орехов.