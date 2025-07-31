Сомнолог назвал главные правила здорового сна
Раньше люди спали иначе: ложились с наступлением темноты, просыпались ночью на пару часов, а затем снова засыпали до утра. Такой двухфазный сон был нормой в Средневековье — в перерыве между фазами сна люди молились, общались или занимались хозяйством. Но означает ли это, что прерывистый сон полезнее? По словам сомнолога Романа Бузунова, важно не количество эпизодов сна, а общая продолжительность и количество циклов (каждый длится около 2 часов). Современному человеку нет смысла делить сон на две части — проще выспаться за один раз.
Раньше двухфазный сон был вынужденной мерой: ночь длилась до 12 часов, а спать столько подряд физиологически не нужно. Сейчас такой режим сохранился лишь в виде сиесты в жарких странах, сообщил эксперт Общественной службе новостей. Бузунов отметил, недосып опасен: уже через 3 дня накопленный дефицит сна резко снижает работоспособность. Прерывать сон стоит только при необходимости (например, в армии или при нестандартном графике).
Главное — давать организму достаточно времени на восстановление, а не экспериментировать с режимом без причины.
Читайте также: