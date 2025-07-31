Сомнолог назвал главные правила здорового сна

31 июля 2025, 15:05

Сомнолог Бузунов: накопленный дефицит сна резко снижает работоспособность

Фото: iStock/fizkes

Раньше люди спали иначе: ложились с наступлением темноты, просыпались ночью на пару часов, а затем снова засыпали до утра. Такой двухфазный сон был нормой в Средневековье — в перерыве между фазами сна люди молились, общались или занимались хозяйством. Но означает ли это, что прерывистый сон полезнее? По словам сомнолога Романа Бузунова, важно не количество эпизодов сна, а общая продолжительность и количество циклов (каждый длится около 2 часов). Современному человеку нет смысла делить сон на две части — проще выспаться за один раз.