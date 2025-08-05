Россиянам назвали лучший отдых для разгрузки мозга

05 августа 2025, 14:58

Психолог Сальникова: отдых на природе — лучшее лекарство для мозга

Фото: istockphoto/Solovyova

В наше время, когда жизнь напоминает постоянную гонку, очень важно замедлиться и дать своему организму отдохнуть.





Психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» отметила, что в современном мире отдых на природе — это отличный цифровой детокс.





«Мозг в это время не принимает информацию (музыку, телевизор, телефон), значит, не напрягается. Он анализирует естественную слуховую и зрительную информацию. Когда человек на природе, у него нет каких-то внешних стимулов — шумовых эффектов, например. Мозг тоже расслабляется, потому что не надо контролировать», — объяснила эксперт.

«Мозг входит в психологически более спокойное, комфортное состояние, когда ему не надо обрабатывать эти сложные цвета. Это и есть цифровой детокс, То же самое с потреблением контента — наш мозг устает постоянно что-то впитывать, перестает развиваться, а во время прогулки происходит отстранение», — пояснила психолог.