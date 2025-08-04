Психолог Дугенцова объяснила, как физические наказания влияют на психику детей

04 августа 2025, 17:20

Психолог Дугенцова: физические наказания вредят детям и разрушают доверие

Фото: istockphoto / kieferpix

Физические наказания не улучшают поведение ребенка, а формируют страх, агрессию и подрывают доверие в семье. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала детский психолог Дарья Дугенцова, комментируя слова протоиерея Андрея Ткачева, допустившего телесные наказания в полных семьях.





По мнению священника, строгость якобы помогает воспитать характер и готовит ребенка к жизненным трудностям. Однако эксперт с этим не согласна: даже легкий шлепок воспринимается как сигнал: боль — способ решить конфликт. Это ведет к тревожности, проблемам с обучением, агрессии и снижению самооценки.



Психолог добавила, что дети, пережившие физическое насилие, чаще сталкиваются с депрессией, социальной изоляцией и нарушением закона во взрослом возрасте. Зачастую родители применяют силу от усталости, стресса или из-за отсутствия знаний о ненасильственных методах воспитания.



Дугенцова подчеркнула, что важно признавать ошибки и разговаривать с ребенком.





«Самое важное — признать свою ошибку, извиниться и объяснить ребенку, что вы поступили неправильно. Сказать прямо: "Ты не виноват, я сорвался, мне жаль"», — посоветовала Дугенцова.