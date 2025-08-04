Психолог Дугенцова объяснила, как физические наказания влияют на психику детей
Физические наказания не улучшают поведение ребенка, а формируют страх, агрессию и подрывают доверие в семье. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала детский психолог Дарья Дугенцова, комментируя слова протоиерея Андрея Ткачева, допустившего телесные наказания в полных семьях.
По мнению священника, строгость якобы помогает воспитать характер и готовит ребенка к жизненным трудностям. Однако эксперт с этим не согласна: даже легкий шлепок воспринимается как сигнал: боль — способ решить конфликт. Это ведет к тревожности, проблемам с обучением, агрессии и снижению самооценки.
Психолог добавила, что дети, пережившие физическое насилие, чаще сталкиваются с депрессией, социальной изоляцией и нарушением закона во взрослом возрасте. Зачастую родители применяют силу от усталости, стресса или из-за отсутствия знаний о ненасильственных методах воспитания.
Дугенцова подчеркнула, что важно признавать ошибки и разговаривать с ребенком.
«Самое важное — признать свою ошибку, извиниться и объяснить ребенку, что вы поступили неправильно. Сказать прямо: "Ты не виноват, я сорвался, мне жаль"», — посоветовала Дугенцова.
Такой способ поможет сохранить доверие и не оставить травму. Даже если ребенок внешне спокоен, родитель должен проговорить ситуацию и показать, что чувства малыша важны.