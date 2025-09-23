Россиянам назвали продукты для профилактики онкологии и сахарного диабета

23 сентября 2025, 11:14

Диетолог Соломатина: ягоды способствуют профилактике онкологии и деменции

Фото: istockphoto/Magone

Ягоды – это не только вкусно, но еще и полезно. И польза эта заключается в витаминах, антиоксидантах, микроэлементах и других веществах. Все вместе они помогают защищать клетки организма от старения, способствуют профилактике онкологических заболеваний, важны для красоты кожи, волос и ногтей.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что наибольшее количество полифенолов и антоцианов, которые снижают уровень воспаления и реактивность белка, содержится в чернике, голубике, ежевике — тех ягодах, которые окрашены в темно- синий, темно-фиолетовый цвета.





«Если мы говорим о бензойной кислоте и бактериальных свойствах, то здесь лидируют брусника и клюква. Если спросим о салицилатах, то это малина и клубника», — сказала она.

«В вишне и черешне много мелатонина, которого нет в таком количестве в других ягодах. Это гормон сна и восстановления. В ягодах также есть минералы, участвующие в дегенеративных процессах, то есть в старении и жизни», — пояснила Соломатина.