Россиянам назвали продукты для профилактики онкологии и сахарного диабета
Диетолог Соломатина: ягоды способствуют профилактике онкологии и деменции
Ягоды – это не только вкусно, но еще и полезно. И польза эта заключается в витаминах, антиоксидантах, микроэлементах и других веществах. Все вместе они помогают защищать клетки организма от старения, способствуют профилактике онкологических заболеваний, важны для красоты кожи, волос и ногтей.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что наибольшее количество полифенолов и антоцианов, которые снижают уровень воспаления и реактивность белка, содержится в чернике, голубике, ежевике — тех ягодах, которые окрашены в темно- синий, темно-фиолетовый цвета.
«Если мы говорим о бензойной кислоте и бактериальных свойствах, то здесь лидируют брусника и клюква. Если спросим о салицилатах, то это малина и клубника», — сказала она.
По словам диетолога, каждая ягода богата каротиноидами и полезными маслами, которые содержатся не только в мякоти, но и в костях.
«В вишне и черешне много мелатонина, которого нет в таком количестве в других ягодах. Это гормон сна и восстановления. В ягодах также есть минералы, участвующие в дегенеративных процессах, то есть в старении и жизни», — пояснила Соломатина.
Она добавила, что употребление ягод является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, онкологии, сахарного диабета и так далее.