24 ноября 2026, 16:48

Психолог Аванесян: человек не идет к доктору, потому что боится услышать диагноз

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Бывает такое, что человек проходит обследование и получает результат в пределах нормы. Врач говорит: «Всё хорошо», но пациент выходит из кабинета с ощущением приговора, потому что годами живёт со страхом конкретной болезни. В заключении его взгляд цепляется за одну строчку, которая будто бы «подтверждает» страх.





Психолог Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» объяснила, что к врачу человек не идёт, потому что ему страшно услышать худшее.





«Тогда человек остаётся один на один с мыслями, которые снова и снова прокручивают худший сценарий. Но это не слабость, а то, как работает наш мозг. Когда мы прокручиваем тревожную мысль, мозг не отличает реальную угрозу от воображаемой. Включается центр страха, выделяются гормоны стресса. Сердце бьётся чаще, дыхание сбивается, мышцы напрягаются. Тело готовится к борьбе, хотя бороться не с чем», — сказала психолог.