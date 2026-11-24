«Сердце бьется, дыхание сбивается»: Психолог объяснила, почему люди обращаются к врачам в последнюю очередь
Психолог Аванесян: человек не идет к доктору, потому что боится услышать диагноз
Бывает такое, что человек проходит обследование и получает результат в пределах нормы. Врач говорит: «Всё хорошо», но пациент выходит из кабинета с ощущением приговора, потому что годами живёт со страхом конкретной болезни. В заключении его взгляд цепляется за одну строчку, которая будто бы «подтверждает» страх.
Психолог Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» объяснила, что к врачу человек не идёт, потому что ему страшно услышать худшее.
«Тогда человек остаётся один на один с мыслями, которые снова и снова прокручивают худший сценарий. Но это не слабость, а то, как работает наш мозг. Когда мы прокручиваем тревожную мысль, мозг не отличает реальную угрозу от воображаемой. Включается центр страха, выделяются гормоны стресса. Сердце бьётся чаще, дыхание сбивается, мышцы напрягаются. Тело готовится к борьбе, хотя бороться не с чем», — сказала психолог.
По словам эксперта, чем больше негативных мыслей, тем выше уровень гормона стресса и ниже уровень гормона, который дарит ощущение спокойствия и безопасности. Причём так происходит даже в спокойной обстановке, когда формально «всё хорошо».
«Несчастья ещё нет, а его ожидание присутствует. И здесь стоит вспомнить про эффект ноцебо: когда страх болезни работает против нас. Ноцебо — это когда негативное ожидание само по себе вызывает реальные симптомы. Учёные описывают это так: почувствовав угрозу, мозг запускает привычные реакции, и они могут превращаться в настоящие телесные недомогания», — рассказала Аванесян.
Она добавила, что мозг «учится» болеть, потому что ждёт боли. Сильнее всего это проявляется у тревожных людей, склонных ждать плохого. Возникает замкнутый круг: ожидание усиливает симптомы, симптомы подтверждают ожидание, и страх крепнет.