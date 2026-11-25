25 ноября 2026, 13:50

Продюсер Вольтов: соцсети негативно влияют на внимание из-за коротких метров

Фото: iStock/JTKPHOTOz

Вы открыли телефон, чтобы ответить на сообщение, а через 20 минут знаете, кто с кем развёлся и как приготовить пасту, — но на сообщение так и не ответили. Знакомо? Говорят, что соцсети перестраивают наше мышление и влияют на концентрацию и внимание. Так ли это на самом деле?





Медиапродюсер, эксперт музыкальной и развлекательной индустрии Евгений Вольтов в беседе с «Радио 1» объяснил, что в современном цифровом мире замечается конкуренция за внимание.





«Я как продюсер понимаю, как это устроено. Всегда есть яркое начало, неожиданная фраза, смена картинки. И каждый автор в блоге старается, чтобы вы остановились именно на нём. А мы, как зрители, оказываемся в потоке, где каждые несколько секунд появляется новый повод переключиться», — пояснил он.

«Говорить, что социальные сети навсегда испортили нам мозг, было бы всё-таки преувеличением. В эксперименте, опубликованном в 2025 году, двухнедельное ограничение доступа к интернету на смартфонах улучшило показатели устойчивого внимания. Важная оговорка: исследовали весь мобильный интернет, а не только соцсети, — то есть эффект связан с самим фактом постоянного прерывания, а не с конкретной платформой», — объяснил Вольтов.

«Осознавать это — первый шаг к тому, чтобы вернуть себе контроль: не отказываться от телефона, а сделать потребление осознанным», — резюмировал продюсер.