Россиянам объяснили, из-за чего появляется постоянное чувство голода

15 апреля 2026, 12:10

Нутрициолог Савельева: чувство голода появляется из-за недостатка белка

Любой человек может время от времени испытывать истинный голод, обусловленный недостатком питательных веществ. Как правило, это состояние возникает в тот момент, когда организму действительно нужны питательные вещества. Но специалисты выделяют еще ложны голод, не связанный напрямую с реальной потребностью нашего организма.





Нутрициолог и фитнес-тренер Дарья Савельева в беседе с «Радио 1» объяснила, что чувство голода во многом связано с тем, как быстро пища покидает желудок.





«Белок тормозит этот процесс, поэтому его в рационе должно быть достаточно. На завтрак его должно быть много — нежирного, хорошего, качественного», — сказала она.

«Показатель — это не то, что вы сидите и сдерживаетесь перед шоколадкой, а то, что у вас даже нет мыслей про эту шоколадку. Вы сыты, вам хорошо, нормально. Правильное питание не требует героических усилий. Оно требует правильной конструкции», — объяснила Савельева.

«Маленький бутерброд кажется диетическим, но гарантированно ведет к перееданию днем. Выбирать вам, но физиология не обманывает», — резюмировала собеседница.