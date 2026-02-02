Диетолог назвала идеальный зимний завтрак

02 февраля 2026, 16:19

Диетолог Залетова: овсяная каша с чиа станет идеальным зимним завтраком

Фото: iStock/Arx0nt

Вариантами идеального зимнего завтрака могут стать тыквенный суп-пюре и каша с чиа, поскольку эти блюда помогают поддержать иммунитет. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.





Она пояснила, что зимний завтрак должен поддерживать иммунитет, компенсировать дефицит витамина D и способствовать получению достаточного количества энергии. Самыми удачными вариантами являются суп-пюре из тыквы или моркови из-за высокого содержания клетчатки и бета-каротина, а также овсянка на молоке или воде.





«Овес содержит бета-глюкан — растворимую клетчатку, поддерживающую здоровый микробиом кишечника, в котором расположено примерно 70% иммунных клеток организма. Последним для работы необходим селен и цинк, их также много в злаках. К тому же, он содержит витамины группы В, помогающие бороться с усталостью и поддерживать работу нервной системы», — отметила Залетова в разговоре с Москвой 24.

«На ночь вообще есть нежелательно. Поэтому за три часа до сна нужно, чтобы пища не была в желудке. Особенно опасно есть белковую пищу», — рассказала специалист.