Диетолог назвала идеальный зимний завтрак

Диетолог Залетова: овсяная каша с чиа станет идеальным зимним завтраком
Вариантами идеального зимнего завтрака могут стать тыквенный суп-пюре и каша с чиа, поскольку эти блюда помогают поддержать иммунитет. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
Она пояснила, что зимний завтрак должен поддерживать иммунитет, компенсировать дефицит витамина D и способствовать получению достаточного количества энергии. Самыми удачными вариантами являются суп-пюре из тыквы или моркови из-за высокого содержания клетчатки и бета-каротина, а также овсянка на молоке или воде.
«Овес содержит бета-глюкан — растворимую клетчатку, поддерживающую здоровый микробиом кишечника, в котором расположено примерно 70% иммунных клеток организма. Последним для работы необходим селен и цинк, их также много в злаках. К тому же, он содержит витамины группы В, помогающие бороться с усталостью и поддерживать работу нервной системы», — отметила Залетова в разговоре с Москвой 24.
Эксперт уточнила, что в кашу можно положить столовую ложку семян чиа или льна, замороженные ягоды, грецкие орехи или миндаль. Кроме того, к завтраку можно добавить яйцо.
В свою очередь врач-диетолог Марият Мухина рассказала RT, что прием пищи на ночь может вызвать проблемы не только со сном, но и со здоровьем в долгосрочной перспективе.
«На ночь вообще есть нежелательно. Поэтому за три часа до сна нужно, чтобы пища не была в желудке. Особенно опасно есть белковую пищу», — рассказала специалист.
По словам диетолога, во сне мозг должен освобождаться от амилоидных белков. Нарушение этого процесса со временем может привести к болезни Альцгеймера или деменции.
Вечером категорически не стоит употреблять яйца, миндаль, соевые бобы, бананы, сыр, а также семечки и арахис, заключила Мухина.