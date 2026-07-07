Россиянам объяснили, как правильно собирать травы в середине лета

07 июля 2026, 12:52

Профессор Чуб: собирая травы в лесу, не вырывайте их с корнем

Фото: istockphoto/Saklakova

Иван Купала — это не только мифы, но и важная биологическая веха. В народе говорят, что в это время травы наливаются особой силой. И в этом есть научная логика. Однако, по словам ботаников, главный секрет сбора — не в календарной дате, а в состоянии самого растения.





Доктор биологических наук Владимир Чуб в беседе с «Радио 1» объяснил,что середина лета — переломный момент в жизни флоры. У деревьев даже есть специальный термин — «Ивановы побеги».





«Все деревья на момент Ивана Купалы уже приготовились ко сну: формируются почки на зиму. Но время от времени кто-то не задумывается и выстреливает эти Ивановы побеги. Однако, вопреки стереотипам, отправной точкой для сбора лекарственного сырья служит не праздник, а полное цветение конкретного вида, его физиологиечское состояние. Надо, чтобы они полностью зацвели. Позже они будут отдавать вещества семенам, и лекарственная сила уменьшится. А до этого они ещё не синтезировали достаточно душистых веществ», — объяснил он.