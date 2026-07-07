Россиянам объяснили, как правильно собирать травы в середине лета
Профессор Чуб: собирая травы в лесу, не вырывайте их с корнем
Иван Купала — это не только мифы, но и важная биологическая веха. В народе говорят, что в это время травы наливаются особой силой. И в этом есть научная логика. Однако, по словам ботаников, главный секрет сбора — не в календарной дате, а в состоянии самого растения.
Доктор биологических наук Владимир Чуб в беседе с «Радио 1» объяснил,что середина лета — переломный момент в жизни флоры. У деревьев даже есть специальный термин — «Ивановы побеги».
«Все деревья на момент Ивана Купалы уже приготовились ко сну: формируются почки на зиму. Но время от времени кто-то не задумывается и выстреливает эти Ивановы побеги. Однако, вопреки стереотипам, отправной точкой для сбора лекарственного сырья служит не праздник, а полное цветение конкретного вида, его физиологиечское состояние. Надо, чтобы они полностью зацвели. Позже они будут отдавать вещества семенам, и лекарственная сила уменьшится. А до этого они ещё не синтезировали достаточно душистых веществ», — объяснил он.
По словам эксперта, в текущий период стоит обратить внимание на надземные части душицы, мяты, зверобоя, тысячелистника и манжетки. Но подходить к этому процессу нужно с умом и соблюдая строгие правила:
- Никаких ночных сборов: нужно, чтобы растения были сухие, без росы. Это ни в коем случае не ночной и не ранний утренний сбор. Роса должна подсохнуть, собирать можно в первой половине дня.
- Бережливость: не вырывайте растение с корнем, нужно оставить хотя бы треть длины. Тогда растение сможет набрать силы для повторного цветения или хотя бы перезимовать на следующий год.
- Место сбора: необходимо собирать в экологически чистых условиях. Это не полоса автострады и не рядом с промышленным предприятием.