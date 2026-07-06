Российская школьница купалась с подругой в озере и утонула
13-летняя девочка утонула в озере парка «Народный» в Нижнем Тагиле, ее тело до сих пор не нашли. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
Школьница приехала в гости к подруге, и дети вместе отправились купаться в парке. Когда одна из девочек осталась на берегу, другая зашла в воду. Сильное течение отнесло ребенка от безопасного места и выбросило его из надувного круга. Находившийся поблизости прохожий попытался вмешаться, но справиться с мощным потоком не смог.
В настоящее время спасательные службы продолжают поиски утонувшей. По факту происшествия проводится доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что в Хакасии 16-летний подросток утонул во время купания в реке Енисей. Вместе с другом он посетил пляж недалеко от села Первомайское в Боградском районе.
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