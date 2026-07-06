Российская школьница купалась с подругой в озере и утонула

06 июля 2026, 13:12

Mash: школьница утонула в озере парка в Нижнем Тагиле

Фото: iStock/Олег Копьёв

13-летняя девочка утонула в озере парка «Народный» в Нижнем Тагиле, ее тело до сих пор не нашли. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.