В школах Подольска откроют профильные классы для будущих лесников

17 декабря 2025, 15:02

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Программу по ранней профориентации внедрят в средних общеобразовательных учебных заведениях городского округа Подольск в 2026 году в рамках развития школьных лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В настоящее время в округе насчитывается пять школьных лесничеств: «Юные совы» в гимназии №7, «Дубравка» и «Берендеи» в школе №12, «Арсури» в школе №5 в микрорайоне Климовск и «Липки» в школе посёлка МИС.





«В рамках расширения экологического образования темы по охране и восстановлению лесов войдут в программу «Разговоров о важном», кроме того, школьников ждут новые просветительские проекты, а в лагерях увеличат число профильных смен», — отмечается в сообщении.