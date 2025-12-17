Достижения.рф

В школах Подольска откроют профильные классы для будущих лесников

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Программу по ранней профориентации внедрят в средних общеобразовательных учебных заведениях городского округа Подольск в 2026 году в рамках развития школьных лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В настоящее время в округе насчитывается пять школьных лесничеств: «Юные совы» в гимназии №7, «Дубравка» и «Берендеи» в школе №12, «Арсури» в школе №5 в микрорайоне Климовск и «Липки» в школе посёлка МИС.

«В рамках расширения экологического образования темы по охране и восстановлению лесов войдут в программу «Разговоров о важном», кроме того, школьников ждут новые просветительские проекты, а в лагерях увеличат число профильных смен», — отмечается в сообщении.
В администрации округа также рассказали, что в школьных лесничествах ребята занимаются ботаникой, изучают лесные экосистемы и учатся рационально использовать природные ресурсы.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0