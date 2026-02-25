В Татарстане молодым лесникам увеличили выплаты до полумиллиона рублей
В Татарстане молодым специалистам лесного хозяйства увеличили размер единовременных выплат до полумиллиона рублей. Об этом сообщил глава Минлесхоза республики Равиль Кузюров.
По его словам, которые приводит «Татар-информ», благодаря поддержке раиса Рустама Минниханова с 2025 года выплаты выросли до 300 и 500 тысяч рублей. Получить их могут выпускники профильных учебных заведений, обязующиеся отработать в учреждениях ведомства не менее трех лет.
Кузюров также отметил, что в Татарстане выстроена системная работа с молодежью. Развивается движение школьных лесничеств, для студентов проводят лекции и практические занятия, экскурсии в лесничества и лесхозы.
Также в республике практикуется заключение целевых договоров между лесничествами, лесхозами и выпускниками школ на обучение в Лубянском лесотехническом колледже и Казанском аграрном университете с последующим трудоустройством.
