Россиянам объяснили, когда нужно обращаться к врачу при проблемах с волосами

07 октября 2026, 14:00

Врач Тимофеева: к трихологу унужно обращаться при появлении участков облысения

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Многие привыкли списывать ухудшение состояния волос на усталость, стресс или возраст. Однако в ряде случаев промедление может стоить слишком дорого.





Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Майя Тимофеева в беседе с «Радио 1» отметила, что обращение к врачу необходимо при первых признаках выпадения волос по «пробору» или височно-лобной области.





«Также следует обратиться к врачу при диффузном выпадении, когда равномерно по всей поверхности волосистой части головы выпадает большое количество волос. Обратиться стоит и при появлении участков облысения по типу алопеции (полное отсутствие волос на ограниченном участке кожи головы, бровей и ресниц). Также поводом для визита к врачу являются ломкость и сечение волос, резкое увеличение количества седых волос. И наконец, обратиться к специалисту нужно при любых патологических состояниях кожи головы (перхоть, зуд, шелушение, высыпания, появление бляшек на коже волосистой части головы и других признаков воспаления)», — сказала она.