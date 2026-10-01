Трихолог объяснила, почему естественная сушка может вредить волосам
Эксперт: мокрые волосы легче растягиваются и повреждаются от трения
Естественная сушка не всегда оказывается самым щадящим способом ухода за волосами. Если они долго остаются влажными, то становятся более уязвимыми к растяжению и трению.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала врач-дерматолог, трихолог Инна Петросова. По словам специалиста, мокрый волос набухает из-за воды, а при высыхании снова сжимается. Эти изменения повреждают клеточный мембранный комплекс — «цемент» между клетками кутикулы и коры. Влажные волосы также легче растягиваются и хуже переносят механическое воздействие.
«Мокрый волос вообще уязвимее: он легче растягивается и хуже переносит трение. Поэтому, пока голова мокрая, волосы дорого платят за каждое действие: тереть полотенцем, расчесывать, завязывать тугой хвост, ложиться спать», — сказала Петросова.Трихолог рекомендует сначала аккуратно промокнуть волосы полотенцем, немного подсушить их на воздухе, а затем досушить феном на умеренной температуре. Такой подход сокращает время, которое волосы проводят во влажном состоянии, и снижает риск перегрева.
При этом специалист подчеркнула, что клинических исследований, которые напрямую сравнивали бы ломкость волос при сушке холодным феном и естественным способом, ей неизвестно. Поэтому речь идёт о разумном выводе с учётом особенностей строения волос, а не о доказанном факте.
Холодный воздух в конце укладки помогает зафиксировать форму, уменьшить пушение и сделать волосы визуально более гладкими. Однако повреждённую кутикулу он не восстанавливает.
При использовании фена Петросова советует держать его примерно в 15–20 см от волос и постоянно перемещать. Насадка-концентратор помогает направлять поток воздуха, но прижимать её вплотную к волосам не стоит.
Эксперт также отметила, что ломкость может быть связана не только с сушкой. Среди возможных причин — частое окрашивание и осветление, горячие утюжки, дефицит железа, нарушения работы щитовидной железы и особенности строения волоса.
«Когда пациентка приходит ко мне с жалобой на сильную ломкость, фен почти никогда не оказывается единственной причиной. Поэтому, если волосы ломаются заметно, начинать нужно не с выбора фена. Нужно идти к трихологу. Бережная сушка в этой ситуации помогает сохранить то, что есть, но проблему саму по себе не решит», — заключила Петросова.