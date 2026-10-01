Трихолог объяснила, почему естественная сушка может вредить волосам

01 октября 2026, 11:09

Эксперт: мокрые волосы легче растягиваются и повреждаются от трения

Фото: istockphoto / torwai

Естественная сушка не всегда оказывается самым щадящим способом ухода за волосами. Если они долго остаются влажными, то становятся более уязвимыми к растяжению и трению.





Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала врач-дерматолог, трихолог Инна Петросова. По словам специалиста, мокрый волос набухает из-за воды, а при высыхании снова сжимается. Эти изменения повреждают клеточный мембранный комплекс — «цемент» между клетками кутикулы и коры. Влажные волосы также легче растягиваются и хуже переносят механическое воздействие.



«Мокрый волос вообще уязвимее: он легче растягивается и хуже переносит трение. Поэтому, пока голова мокрая, волосы дорого платят за каждое действие: тереть полотенцем, расчесывать, завязывать тугой хвост, ложиться спать», — сказала Петросова.

«Когда пациентка приходит ко мне с жалобой на сильную ломкость, фен почти никогда не оказывается единственной причиной. Поэтому, если волосы ломаются заметно, начинать нужно не с выбора фена. Нужно идти к трихологу. Бережная сушка в этой ситуации помогает сохранить то, что есть, но проблему саму по себе не решит», — заключила Петросова.