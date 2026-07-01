Трихологи назвали неочевидные причины выпадения волос

01 июля 2026, 15:37

Трихолог Анчикова: осветление волос лимонным соком может вызвать их выпадение

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Осветление волос с помощью лимонного сока может привести к ожогу кожи, перхоти и облысению. Об этом предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Екатерина Анчикова.





По ее словам, лимонный сок может нарушить структуру волос, из-за чего они станут сухими, ломкими и тусклыми. Кроме того, подобное осветление грозит повышенным выпадением.





«Кислоты способны вызвать раздражение на коже и даже ожоги, тем более в сочетании с активным влиянием ультрафиолетового воздействия. Это впоследствии может спровоцировать появление различных дерматозов. К тому же пересушенная кожа, стараясь восстановиться, начинает вырабатывать еще больше кожного сала», — добавила Анчикова в разговоре с Москвой 24.

«Молодые мамы часто стягивают волосы сзади в хвост, потому что это удобно. В результате на висках и на лбу наступает рецессия — линия роста волос начинает отодвигаться назад из-за постоянного сильного натяжения. Новомодный зализанный пучок на макушке работает точно так же, разницы нет никакой», — подчеркнула трихолог.