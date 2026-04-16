Россиянам объяснили нововведения в размещении летних веранд

16 апреля 2026, 13:30

Ресторатор Бухаров: люди не пойдут на летнюю веранду, если будет холодно

В Московской области вступает в силу новая система размещения летних кафе: предпринимателям больше не нужно ежегодно подавать заявки, а договоры заключаются на срок до пяти лет. Как эти изменения повлияют на выручку, кадры, погоду и почему гости всегда выбирают веранду?





Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с «Радио 1» напомнил, что сезон летних веранд в Подмосковье стартует во второй половине апреля. Главное нововведение — отмена ежегодной подачи заявок через портал госуслуг. Вместо этого формируется постоянная схема размещения объектов общественного питания.





«Как только есть выбор: зайти в ресторан внутрь помещения или сесть на веранде — конечно, отдадут предпочтение веранде. Мы много времени проводим в закрытых помещениях, поэтому хочется посидеть на улице. Переход на долгосрочные договоры (до пяти лет) и отмена ежегодных заявок — мера, которую бизнес давно ждал. Если предприниматель ничего не меняет, у него такое же количество мест, он один раз согласовал свой дизайн на летней площадке, всё выстроил. На следующий год он выставляет такую же — нет никакой проблемы», — сказал он.

«Летние веранды требуют дополнительного персонала, но с этим традиционно сложно. Сегодня часть людей идёт курьером, в такси. Упрощение правил даёт возможность сократить управленческий персонал, чтобы заниматься не бумажками, а тем, что у тебя в тарелке — чтобы было вкусно, хорошее обслуживание, сервис», — отметил эксперт.

«Будет дождик — люди выберут остаться дома. Холодный воздух, хоть и солнце светит, все равно не пойдут. А на верандах особенно очень популярны диваны, где можно не просто сидеть за столом, а ещё немножко развалиться. В зелёных зонах — где много зелени, там офорляют туями, свежими цветами, чтобы было комфортно людям», — поделился собеседник.

