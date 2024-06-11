В непогоду рестораторам Подмосковья стоит закрыть летние веранды

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Минсельхоз рекомендует рестораторам закрыть веранды в период непогоды. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На территории Московской области ожидаются ливни и грозы, сопровождающиеся шквалистым ветром.
Кроме этого, 12 июня прогнозируется самая сильная непогода. Также порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. В такую погоду не стоит укрываться и оставлять автомобили под шаткими конструкциями и деревьями.
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«Неделя обещает быть дождливой. Для безопасности посетителей конструкции веранд должны быть укреплены, необходимо свернуть маркизы и убрать зонты, а мебель лучше занести в помещение», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных.
Кроме этого, 12 июня прогнозируется самая сильная непогода. Также порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. В такую погоду не стоит укрываться и оставлять автомобили под шаткими конструкциями и деревьями.
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Мира Полтева