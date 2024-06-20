Подмосковных рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за смерчей

«Сегодня в период с полудня до 17:00 на территории Московской области ожидаются грозы с ливнями и ветром с порывами до 23 метров в секунду, местами град и смерчи. Рекомендуем владельцам ресторанов и кафе приостановить работу летних веранд до улучшения погоды», — говорится в сообщении.