Подмосковных рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за смерчей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Приостановить работу летних веранд кафе и ресторанов в Московской области порекомендовали в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия из-за крайне неблагоприятного метеопрогноза, сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве также напомнили, что из-за шквалистого ветра следует укрепить наружные конструкции, свернуть зонты, а мебель занести в помещение.«Сегодня в период с полудня до 17:00 на территории Московской области ожидаются грозы с ливнями и ветром с порывами до 23 метров в секунду, местами град и смерчи. Рекомендуем владельцам ресторанов и кафе приостановить работу летних веранд до улучшения погоды», — говорится в сообщении.
Жителей региона призвали быть максимально внимательными, а при возникновении опасных ситуаций немедленно звонить по номеру экстренных служб 112.
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