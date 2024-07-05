Владельцев подмосковным кафе попросили закрыть веранды на время непогоды

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Минсельхозпрод Подмосковья рекомендует рестораторам приостановить работу летних веранд заведений общепита из-за ожидающегося ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Московской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия. До конца суток 5 июля прогнозируются обильные дожди и порывы ветра от 22 до 27 м/с. В связи с этим владельцам кафе и ресторанов лучше закрыть летние веранды на время непогоды», – уточнили в министерстве.Там также посоветовали принять меры предосторожности обеспечения безопасности посетителей: укрепить конструкции веранд, свернуть маркизы, убрать зонты, закрепить или занести в помещения мебель.
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Лора Луганская