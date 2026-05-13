Россиянам объяснили плюсы новых правил сдачи экзаменов на водительские права

Автоэксперт Шутылева: новые правила сдачи на права улучшат ситуацию на дорогах

С 12 мая в России начали действовать кардинальные изменения в процессе сдачи экзаменов на водительские права. Теперь будущим водителям дают всего два месяца на «город» после успешной теории, а за попытку использовать скрытые камеры или микрофоны результаты аннулируют без права пересдачи в течение года.





Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева в беседе с «Радио 1» заявила, что одной из самых резонансных новаций стало строгое наказание за попытки списать с помощью гаджетов. Если раньше такие случаи часто сходили с рук, то теперь при обнаружении скрытой техники результаты экзамена будут автоматически аннулированы, а пересдать его можно будет только через год.





«Это совершенно правильный подход: знания надо предъявлять на экзамене и не пользоваться никакими шпаргалками. Экзамен на то и есть, чтоб проверить знания. Это ответ на те новые вызовы, которые диктует время. В последний год очень часто такие случаи, когда именно шпионские штучки используются. При этом вызывается полиция, заводится дело, иногда даже и уголовное», — сказала она.