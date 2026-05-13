Россиянам объяснили плюсы новых правил сдачи экзаменов на водительские права

Автоэксперт Шутылева: новые правила сдачи на права улучшат ситуацию на дорогах
С 12 мая в России начали действовать кардинальные изменения в процессе сдачи экзаменов на водительские права. Теперь будущим водителям дают всего два месяца на «город» после успешной теории, а за попытку использовать скрытые камеры или микрофоны результаты аннулируют без права пересдачи в течение года.
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева в беседе с «Радио 1» заявила, что одной из самых резонансных новаций стало строгое наказание за попытки списать с помощью гаджетов. Если раньше такие случаи часто сходили с рук, то теперь при обнаружении скрытой техники результаты экзамена будут автоматически аннулированы, а пересдать его можно будет только через год.
«Это совершенно правильный подход: знания надо предъявлять на экзамене и не пользоваться никакими шпаргалками. Экзамен на то и есть, чтоб проверить знания. Это ответ на те новые вызовы, которые диктует время. В последний год очень часто такие случаи, когда именно шпионские штучки используются. При этом вызывается полиция, заводится дело, иногда даже и уголовное», — сказала она.
По мнению эксперта, подобные меры призваны нормализовать обстановку на экзаменах, хотя такие нарушения носят не тотальный, а единичный характер. Второе ключевое изменение касается сроков. Раньше на практический экзамен после сдачи теории ГИБДД могла отвести до полугода. Теперь этот период сокращен до 60 дней. Если не уложиться, теорию придется пересдавать заново.
«Сокращение сроков — это большой плюс. Потому что есть возможность растратить навыки, которые были в автошколе, и необходимость брать дополнительные уроки за дополнительную плату. Сам процесс обучения в автошколе занимает 2—3 месяца. 2 месяца ожидания — а было 6. Когда срок ожидания в несколько раз превышал срок обучения, речь шла об утрате полученного навыка», — пояснила Шутылева.
Собеседница резюмировала, что в принятых поправках, вступивших в силу, «кроме плюсов, ничего нет», а ситуацию для будущих водителей они только улучшают.