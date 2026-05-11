В Москве водитель каршеринга попал в ДТП, пытаясь оторваться от полиции
В Москве водитель каршеринга попал в ДТП, пытаясь скрыться от полиции. Его успешно задержали, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
Инцидент произошёл в районе 1-го Митинского переулка, около дома 25. Сотрудники Госавтоинспекции хотели остановить автомобиль, но его водитель проигнорировал законное требование и продолжил движение. Полицейские организовали преследование. Нарушитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего его задержали и доставили в отдел для разбирательства.
По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. В отношении задержанного составили протоколы по статьям 12.33, 12.8.1 и 12.25 КоАП РФ.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Санкт-Петербурге при посадке вертолёта «Ми-8» детскую коляску сдуло в Кронверкский пролив. По факту случившегося организовали процессуальную проверку.
