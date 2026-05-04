Правительство РФ изменило правила сдачи экзаменов на водительские права

04 мая 2026, 22:40

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права. Соответствующие поправки утвердило правительство, сообщает РИА Новости, ознакомившееся с документами.





Нововведения вступят в силу поэтапно, начиная с марта следующего года. С этого момента практическую часть экзамена будут назначать не позже 60 дней после успешной сдачи теории — ранее этот срок составлял полгода. Если кандидат не уложится в шесть месяцев для сдачи «города», ему придется пересдавать теорию, причем не позднее 30 дней по истечении отведенного срока.



Предусмотрели возможность переноса дат экзаменов. Для этого потребуется подать заявление в подразделение ГИБДД.



Расширили и перечень оснований для досрочного прекращения испытания. Теперь экзамен сразу остановят при использовании мобильной связи, фото-, аудио- и видеотехники, электронно-вычислительных устройств, справочных материалов, а также любых других носителей и средств передачи информации. По этим же причинам могут аннулировать и уже полученные результаты. В такой ситуации следующая попытка будет доступной только через год.



С 1 марта 2027 года при подаче заявления через портал «Госуслуги» можно будет не прикладывать медицинскую справку, если соответствующее заключение уже содержится в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Однако если срок действия справки истечет в промежутке между подачей заявления и выдачей прав, это по-прежнему приведет к приостановке экзаменов и оформления удостоверения.



При этом для возобновления процедуры не потребуется приносить новую бумажную справку — достаточно будет, чтобы в электронном реестре появились актуальные сведения о медзаключении.



