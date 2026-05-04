Водитель катал без защиты маленького ребенка на электроскутере в Петербурге

04 мая 2026, 21:02

МВД: Катавшего ребенка на электроскутере в Петербурге водителя задержали

В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД задержали водителя электроскутера, который перевозил маленького ребенка по Невскому проспекту без защитной экипировки. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, нарушение выявили при мониторинге интернета.