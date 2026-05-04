Водитель катал без защиты маленького ребенка на электроскутере в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД задержали водителя электроскутера, который перевозил маленького ребенка по Невскому проспекту без защитной экипировки. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, нарушение выявили при мониторинге интернета.
На опубликованном видео видно, что ребенок сидел спиной к водителю, который удерживал его одной рукой. Мужчину оперативно установили и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он уже не раз нарушал ПДД и ранее перевозил на электроскутере двоих детей — трех и пяти лет.
В отношении нарушителя составили три административных протокола. В частности, за управление транспортным средством без прав, за нарушение правил перевозки людей и за несоблюдение требований об использовании мотошлемов.
Сам электроскутер изъяли, добавила Ирина Волк.
