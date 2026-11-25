Россиянам объяснили, почему в холодное время хочется жирной пищи
Диетолог Пристанский: жирная пища отвечает за работу гормонов
Долгое время жирная пища считалась главным врагом здоровья и фигуры, однако современные исследования заставляют пересмотреть эти взгляды. Не все жиры одинаково вредны: одни действительно повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а другие, напротив, необходимы организму для нормальной работы мозга и гормональной системы.
Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что жирная пища кажется вкуснее не случайно — это особенность человеческого мозга и языка.
«Не сухая куриная грудка, а хороший стейк с жирком всегда кажется вкуснее. Здесь больше влияет социальный фактор», — сказал он.
По словам эксперта, жиры важны не только вкусом — они являются структурным материалом для построения всех гормонов.
«Без адекватного потребления жиров ни тестостерон, ни эстроген, ни эстрадиол не будет вырабатываться — или будет, но не в той мере, в которой необходимо. При этом жиры очень калорийны, поэтому важен баланс», — подчеркнул нутрициолог.
Пристанский отметил, что необходимо знать свой КБЖУ, и тогда лишних килограммов не будет.