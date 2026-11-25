25 ноября 2026, 11:23

Диетолог Пристанский: жирная пища отвечает за работу гормонов

Фото: iStock/Dar1930

Долгое время жирная пища считалась главным врагом здоровья и фигуры, однако современные исследования заставляют пересмотреть эти взгляды. Не все жиры одинаково вредны: одни действительно повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а другие, напротив, необходимы организму для нормальной работы мозга и гормональной системы.





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что жирная пища кажется вкуснее не случайно — это особенность человеческого мозга и языка.





«Не сухая куриная грудка, а хороший стейк с жирком всегда кажется вкуснее. Здесь больше влияет социальный фактор», — сказал он.

«Без адекватного потребления жиров ни тестостерон, ни эстроген, ни эстрадиол не будет вырабатываться — или будет, но не в той мере, в которой необходимо. При этом жиры очень калорийны, поэтому важен баланс», — подчеркнул нутрициолог.